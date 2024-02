Märtens gewinnt WM-Bronze über 400 Meter Freistil

Doha (dpa) - Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM in Katar die Bronzemedaille über 400 Meter Freistil gewonnen. Der 22-Jährige schlug in Doha nach 3:42,96 Minuten an und musste sich nur Weltmeister Kim Woomin aus Südkorea und dem Silbergewinner Elijah Winnington aus Australien knapp geschlagen geben. Mit seinem starken Rennen sicherte Märtens dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am ersten Tag der Beckenwettbewerbe das erste Edelmetall.