Pokalfinale in England

Manchester City gewinnt FA Cup - 1:0-Sieg gegen Chelsea

Titelsammler Pep Guardiola holt mit Manchester City die zweite Trophäe der Saison. Im FA Cup tun sich die Cityzens zunächst schwer. Ein Geniestreich von Haaland und Semeny entscheidet die Partie.

Antoine Semenyo von Manchester City (r) feiert mit Vorlagengeber Erling Haaland von Manchester City nach dem Siegtor. Foto: Richard Pelham/AP/dpa
Antoine Semenyo von Manchester City (r) feiert mit Vorlagengeber Erling Haaland von Manchester City nach dem Siegtor.

London (dpa) - Manchester City hat den englischen FA Cup gewonnen. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Endspiel gegen den FC Chelsea verdient mit 1:0 (0:0) durch. Vor rund 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion erzielte Antoine Semenyo in der 72. Minute den entscheidenden Treffer für die Cityzens.

Tuchel, Prinz William und ein Gallagher auf der Tribüne

Vor den Augen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel, des britischen Thronfolgers Prinz William sowie Oasis-Rocker und City-Fan Noel Gallagher kontrollierte Man City die Partie gegen die kriselnden Londoner über weite Strecken und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Chancen gab es allerdings wenig.

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Chelsea, in der Liga seit Wochen sieglos, lauerte vor allem auf Konter. Die beste Gelegenheit für City hatte Erling Haaland kurz vor der Pause, doch Chelsea-Keeper Robert Sanchez parierte stark.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere, deutlich intensivere Partie. City erhöhte den Druck und kam durch Semenyo früh zu einer guten Kopfballchance, aber ohne Torerfolg. Chelsea reklamierte zweimal vergeblich einen Handelfmeter.

Traumtor von Semenyo nach Haaland-Vorlage

Die Entscheidung fiel nach einer Vorlage von Haaland. Der Ex-Dortmunder setze sich auf der Grundlinie durch und legte quer auf Semenyo, der sehenswert per Hacke traf - ein Traumtor. Chelsea drängte danach auf den Ausgleich, hatte aber nicht die nötige Durchschlagskraft.

Für Man City ist es nach dem Triumph im Ligapokal der zweite Titel der Saison. Eine dritte Trophäe ist noch möglich. In der Meisterschaft muss der Guardiola-Club allerdings auf einen Ausrutscher des FC Arsenal hoffen. City hat bei zwei noch ausbleibenden Spielen zwei Punkte Rückstand auf den Premier-League-Tabellenführer.

Chelsea verpasste durch die Niederlage im Pokalfinale die Chance, sich nach einer desaströsen Saison doch noch für die Europa League zu qualifizieren. In der Liga haben die Londoner als Tabellen-Neunter mit sechs Punkten Rückstand auf Platz sechs nur noch theoretische Chancen.

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