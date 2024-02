Mann mit Haltung: Eintracht-Präsident Fischer hört auf

Frankfurt/Main (dpa) - Peter Fischer ist eine der schillerndsten Präsidenten der Bundesliga. Der 67 Jahre alte Fußballfunktionär führte Eintracht Frankfurt aus existenzieller und sportlicher Not bis zum Gewinn der Europa-League 2022 und wurde zum Liebling der Fans.

Nach fast 24 Jahren an der Spitze des hessischen Clubs wird er am Montag auf der Mitgliederversammlung nicht mehr kandidieren. «Es ist der richtige Moment zu gehen», sagte Fischer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Als Ehrenpräsident will er den «Kampf gegen Nazis und Rechtsextremismus» fortführen.