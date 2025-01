Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat sich in der letzten Woche des Transferfensters noch einmal in der Offensive verstärkt und André Becker von Arminia Bielefeld bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum SVW, teilte der Klub mit. Mit seiner Körpergröße von 1,97 Meter bringt der gebürtige Heidelberger ein neues Element mit in die Offensivabteilung des Mannheimer Traditionsvereins, hieß es weiter.