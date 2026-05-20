Hängepartie beendet: FC Augsburg macht Baum zur Dauerlösung

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg macht aus der Interimslösung Manuel Baum seine Dauerlösung als Trainer. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erhält der eigentlich nur bis zum Saisonende als Übergangscoach eingesetzte Baum einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Der Erfolgstrainer soll die Fuggerstädter in eine glänzende Zukunft führen.

«Manuel hat in den letzten Monaten als Cheftrainer auf allen Ebenen einen sehr guten Job gemacht, weswegen wir uns sehr freuen, dass der Weg auf dieser Position gemeinsam weitergeht», sagte Geschäftsführer Michael Ströll laut Mitteilung.

Wagner-Experiment scheiterte krachend

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Baum ist ursprünglich als Leiter Entwicklung & Fußballinnovation bei den Augsburgern angestellt worden, die in dieser Saison endgültig das Image der grauen Maus abstreifen wollten. Dafür verpflichtete Geschäftsführer Michael Ströll den vorherigen DFB-Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Sandro Wagner. Doch das Wagnis ging in die Hose.

«Auch wenn die Planungen bei meiner Rückkehr als Leiter Entwicklung und Innovation andere waren, so hat mir die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, dem Staff und Trainerteam in den vergangenen Monaten so viel Spaß gemacht, dass ich den eingeschlagenen Weg im Team gerne fortsetzen möchte», sagte Baum. Er freue sich auf die kommenden Aufgaben nach der Sommerpause.

Unter Baums Führung beendete der FCA die Saison auf Platz neun – trotz des 0:4 zum Abschluss bei Union Berlin war es die drittbeste Saison in der Bundesliga-Geschichte.

Baum wirkte sofort

Anfang Dezember sprang Baum nach der Freistellung des erfolglosen Wagner als Aushilfe erstmal bis zur Winterpause ein. Der 46-Jährige stabilisierte aber die Mannschaft so schnell und eindrucksvoll, dass seine Mission am Tag vor Weihnachten bis zu diesem Sommer ausgedehnt wurde.

«Manuel hat im Herbst 2025 in einer schwierigen Phase gemeinsam mit dem Trainerteam den Turnaround geschafft», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. «Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation eine sehr gute Basis für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft haben.»

Baum hat die Augsburger schon einmal länger von Dezember 2016 bis April 2019 gecoacht. Anschließend betreute der gebürtige Landshuter die deutsche U20-Nationalmannschaft und für gerade einmal knapp drei Monate Schalke 04. Danach wurde Baum Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RB Leipzig.

Das Konzept: «Keep it simple»

In Augsburg hat Baum die Lust am Trainerjob wieder entdeckt. Kaum jemand kennt auch die DNA des Vereins so wie er. Als Baum die Fuggerstädter von Wagner übernahm, stand der Verein auf Tabellenplatz 14. Er verordnete der Mannschaft ein «Keep it simple»(Halte es einfach)-Konzept, indem er die taktische Komplexität herunterfuhr, hohe Intensität einforderte und einfaches Umschaltspiel verlangte. Die Umstellungen wirkten sofort.

Foto: Harry Langer/dpa Nach dem gescheiterten Experiment mit Sandro Wagner setzt Augsburgs Boss Michael Ströll auf Manuel Baum als Coach. (Archivbild)