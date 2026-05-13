Am 27. September

Marathon-Weltrekordler Sawe startet erneut in Berlin

In London schreibt Sabastian Sawe mit seinem Lauf unter zwei Stunden Geschichte. Im Herbst kehrt er zum Berlin-Marathon zurück. Die Strecke begünstigt Rekorde.

In London blieb Sabastian Sawe im April unter der Marke von zwei Stunden. (Archivbild) Foto: Ian Walton/AP/dpa
In London blieb Sabastian Sawe im April unter der Marke von zwei Stunden. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Marathon-Weltrekordler Sabastian Sawe wird wie schon im vergangenen Jahr in Berlin starten. Der Kenianer tritt am 27. September erneut in der deutschen Hauptstadt an, wie er bei RTL/ntv bestätigte. Er freue sich sehr, in diesem Jahr zurückzukehren und seinen Titel zu verteidigen, sagte Sawe. Im vergangenen Jahr hatte er das Rennen trotz hoher Temperaturen um 25 Grad und Schwüle in starken 2:02:16 Stunden gewonnen.

Am 26. April blieb Sawe in London über die 42,195 Kilometer in 1:59:30 Stunden als erster Mensch in einem Wettkampf unter zwei Stunden. Auch der zweitplatzierte Yomif Kejelcha aus Äthiopien unterbot diese Marke in 1:59:41 Stunden. Aufgrund der flachen Strecke ist auch Berlin prädestiniert für schnelle Zeiten, mehrfach fielen in der Vergangenheit dort die Weltrekorde.

Sawe nennt kein Zeitziel für Berlin

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Sawe äußerte sich indes zurückhaltend. «Viele Menschen fragen sich vielleicht, welche Ziele ich dieses Mal habe. Nach meinem Sieg in London und meiner Leistung unter zwei Stunden kann ich nur sagen, dass ich mich - wie immer - so gut wie möglich vorbereiten werde.» Er wolle so gut und so schnell wie möglich laufen, man werde am Renntag sehen, was möglich sei.

Der Berliner Renndirektor Mark Milde nannte Sawes Rückkehr nach Berlin eine große Auszeichnung für den weltweiten Stellenwert der Traditions-Veranstaltung und die schnelle Strecke.

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