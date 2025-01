Idee für BVB

Matthäus zu BVB-Misere: Mit Löw wäre Ruhe drin

Borussia Dortmund hinkt in der Bundesliga der Spitze weit hinterher. Coach Nuri Sahin steht massiv in der Kritik. Fußball-Experte Lothar Matthäus wirft einen prominenten Namen in den Ring.