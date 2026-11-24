Madrid/Manchester (dpa) - Real Madrid bleibt auf direktem Kurs in Richtung Achtelfinale der Champions League, Manchester City dagegen muss den nächsten Stimmungsdämpfer hinnehmen. Real setzte sich mit 5:1 (0:1) gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven durch und kletterte nach dem fünften Sieg im fünften Spiel vorerst auf Rang eins. Auch Königsklassen-Neuling Como 1907 kommt der direkten Qualifikation für die K.o.-Phase nach dem 1:0 (0:0) gegen AEK Athen immer näher. City holte nach zweimaligem Rückstand wenigstens noch ein 2:2 (0:0) gegen die SSC Neapel.

Beser lief es für Real und Trainer José Mourinho, obwohl man nur schleppend in die Partie gegen Eindhoven fand. Nach einem Foul von Aurélien Tchouaméni hatte Ivan Perisic (32. Minute) die Gäste zunächst per Elfmeter in Führung gebracht. Nach der Pause aber legte Real zu und drehte durch die Tore von Fede Valverde (50.), Jude Bellingham (60.), Kylian Mbappé (64./84.) und Vinicius Junior (87.) das Spiel.

Como auf Achtelfinal-Kurs

Alles andere als souverän präsentierte sich Manchester City, das gegen Neapel zweimal in Rückstand gelegen hatte. Rasmus Höjlund (55.) und Noa Lang (76.) trafen für die lange tief stehenden Gäste, die ersatzgeschwächt angetreten waren. Ayyoub Bouaddi (67.) und Rayan Cherki (87.) sicherten den Gastgebern mit ihren Treffern immerhin noch ein Remis.

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Foto: Uncredited/LaPresse/AP/dpa Comos Luis Milla jubelt über sein Tor.