McLaren-Höhenflug: Piastri siegt im Baku-Krimi

Baku (dpa) - Jungspund Oscar Piastri lässt McLaren mit seinem Krimi-Sieg in Baku vom ersten Formel-1-Teamtitel seit 1998 träumen. Der eigentlich gerade erst zur Nummer zwei hinter seinem Stallrivalen Lando Norris degradierte Australier zeigte beim Grand Prix in Aserbaidschan seine Klasse und fuhr knapp vor Ferrari-Star Charles Leclerc als Erster ins Ziel. Weil WM-Anwärter Norris von Startplatz 15 eine Aufholjagd bis auf Rang 4 gelang, zog McLaren in der Teamwertung an Max Verstappens Red-Bull-Rennstall vorbei.