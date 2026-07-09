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Medien: BVB-Stürmer Adeyemi mit Barça einig

Karim Adeyemi steht wohl vor dem Absprung beim BVB. Eine angestrebte Vertragsverlängerung kam bislang nicht zustande. Nun soll der FC Barcelona ein Angebot gemacht haben.

Karim Adeyemi will laut Medienberichten zum FC Barcelona wechseln. Foto: Federico Gambarini/dpa
Karim Adeyemi will laut Medienberichten zum FC Barcelona wechseln.

Dortmund (dpa) - Karim Adeyemi steht nach Medienberichten vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Der Offensivspieler von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll sich mit dem spanischen Top-Club von Trainer Hansi Flick bereits über einen «langfristigen Vertrag» geeinigt haben, berichtet unter anderem «Sky». Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, habe den BVB über seinen Wechselwunsch informiert.

Auch spanische Medien sowie Transferexperte Fabrizio Romano berichteten, dass die Katalanen bereits ein offizielles Angebot für Adeyemi bei den Dortmunder abgegeben hätten. Dies soll aber noch deutlich unter den Vorstellungen der Dortmunder liegen. Mit einer schnellen Einigung ist daher nicht zu rechnen. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. 

Adeyemis Spielerberater ist Jorge Mendes, der unter anderem auch Barça-Superstar Lamine Yamal berät. Die Dortmunder versuchen seit Wochen vergeblich, den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mit dem Nationalspieler (elf Einsätze) zu verlängern. Adeyemis Marktwert liegt bei rund 40 Millionen Euro. In der Saisonschlussphase war meist nur noch Ersatz und wurde auch nicht in den deutschen WM-Kader berufen.

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