Neuer Trainer-Job

Medien: Ex-BVB-Coach Terzic wird Trainer in Bilbao

Edin Terzic kehrt offenbar an die Seitenlinie zurück. Der 43-Jährige soll den Trainerposten beim spanischen Club Athletic Bilbao übernehmen.

Edin Terzic soll neuer Trainer von Athletic Bilbao werden. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Edin Terzic soll neuer Trainer von Athletic Bilbao werden. (Archivbild)

Bilbao (dpa) - Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied bei Borussia Dortmund steht Edin Terzic vor der Rückkehr an die Seitenlinie. Laut spanischen Medienberichten wird der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer im Sommer Trainer von Athletic Bilbao. Terzic tritt demnach beim Tabellen-Neunten der spanischen La Liga die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.

Terzic, der beim BVB von Dezember 2020 bis Juni 2021 und dann noch einmal in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 als Cheftrainer in der Verantwortung stand, arbeitete zuletzt als TV-Experte. Er soll der Wunschkandidat von Bilbaos Präsident Jon Uriarte gewesen sein. 

Der ehemalige Bundesliga-Trainer, der mit dem BVB den DFB-Pokal (2021) gewann und das Champions-League-Finale (2024) erreichte, soll bei den Basken jetzt schon in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden sein. Eine offizielle Bestätigung des Vereins sowie Details wie die Laufzeit des Vertrages stehen noch aus.

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