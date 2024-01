Timo Schultz wird neuer Trainer beim 1. FC Köln

«Er bringt die Persönlichkeit und die Kompetenz mit, um das Leistungspotenzial unserer Mannschaft zu heben», sagte Sport-Geschäftsführer Christian Keller laut Mitteilung über Schultz. Der neue Coach soll am Donnerstagnachmittag offiziell in Köln vorgestellt werden. Sein erstes Spiel steht am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim an.