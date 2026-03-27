Unfälle

Medien: US-Golfstar Tiger Woods in Autounfall verwickelt

Golfstar Tiger Woods soll einen Unfall gehabt haben, berichten US-Medien. Ein Auto überschlug sich demnach in Florida. Vieles ist unklar.

Der US-Golfstar Tiger Woods ist Medienberichten zufolge in einen Autounfall verwickelt worden. (Archivfoto) Foto: Jeff Roberson/=03386977#4=/dpa
Der US-Golfstar Tiger Woods ist Medienberichten zufolge in einen Autounfall verwickelt worden. (Archivfoto)

Jupiter Island (dpa) - US-Golfstar Tiger Woods ist laut US-Medienberichten in einen Autounfall verwickelt worden. Das Fahrzeug überschlug sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida, wie unter anderem ABC News und NBC News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro berichteten. Zum Gesundheitszustand von Woods gab es zunächst keine Informationen.

Der US-Amerikaner war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.

Zuletzt hieß es in Berichten, der 50-jährige Woods könnte beim ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta sein Comeback feiern.

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