Medienbericht: Steffen sagt als Trainer in Bremen zu

Bremen (dpa) - Horst Steffen rückt als möglicher neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen immer mehr in den Fokus. Einem «Bild»-Bericht zufolge soll der 56-Jährige den Hanseaten sogar schon seine Zusage gegeben haben. Würden die Gespräche wie geplant laufen, könnte Steffen schon am Donnerstag an der Weser vorgestellt werden, hieß es weiter.