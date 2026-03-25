Förderung

«Meilenstein»: Kabinett beschließt neues Sportfördergesetz

Nach den aus deutscher Sicht durchwachsenen Winter-Spielen soll die Förderung des Spitzensports neu aufgestellt werden. Die Staatsministerin verteidigt den Standort der neuen Agentur in Leipzig.

Christiane Schenderlein (CDU), die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt Foto: Kay Nietfeld/dpa
Christiane Schenderlein (CDU), die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat eine neue Grundlage für die Förderung des Spitzensports in Deutschland auf den Weg gebracht. «Unser Ziel: Mehr deutsche Medaillen bei internationalen Wettbewerben», sagte die Staatsministerin für Sport, Christiane Schenderlein (CDU), in Berlin. «Wir stellen das System neu auf, mit einem stärkeren Fokus auf Leistung, auf Potenziale und auf nachvollziehbare Entscheidungen.» Kernstück der Reform ist eine neue Spitzensportagentur, die als unabhängige Institution aufgebaut werden solle. Der Sitz der Agentur soll in Leipzig sein.

Das Kabinett beschloss ein Sportfördergesetz, das nun ins parlamentarische Verfahren geht. Schenderlein sprach von einem «Meilenstein für den deutschen Spitzensport» und einer zentralen Reform. «Unser Anspruch ist klar: Wir wollen die Leistungsfähigkeit des deutschen Spitzensports stärken, und dafür braucht es strukturelle Veränderungen.» Schenderlein sprach außerdem von einem Gesetz für die Athleten. Erstmals werde die Möglichkeit einer unmittelbaren individuellen Förderung gesetzlich verankert. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schenderlein verteidigt Standort

Kritik des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) an der Besetzung des Stiftungsrats der Agentur wies Schenderlein zurück. Der DOSB stört sich daran, dass in den Rat von der Politik sechs Mitglieder und vom DOSB drei entsendet werden sollen. 

Die Staatsministerin verteidigte ebenso den geplanten Standort Leipzig. Damit solle die Unabhängigkeit der Agentur gestärkt werden, dass es neben Frankfurt und Berlin noch einen weiteren Standort gebe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warum der Machtkampf um das Sportfördergesetz weitergeht
Reformprojekt im Kabinett

Warum der Machtkampf um das Sportfördergesetz weitergeht

Mitten in der Medaillenkrise soll das Sportfördergesetz den deutschen Sport fit für die Zukunft machen. Doch Politik, Sportverbände und Athleten ringen weiter um Einfluss und Eckpunkte der Reform.

25.03.2026

Ringen um die Ringe: Olympia-Vierkampf spitzt sich zu
Sportpolitik

Ringen um die Ringe: Olympia-Vierkampf spitzt sich zu

Trotz eines nationalen Wettstreits verspricht DOSB-Präsident Thomas Weikert Einigkeit im Rennen um Olympia. Auch die Politik unterstützt die Bewerbung. Woanders gibt es einen Machtkampf.

07.12.2025

Steinmeier und Schenderlein zu Finale der Basketball-EM
Endspiel gegen die Türkei

Steinmeier und Schenderlein zu Finale der Basketball-EM

Nicht nur die Staatsministerin für Sport fiebert mit. Auch der Bundespräsident will in Riga dabei sein, wenn die deutschen Basketballer auf die türkische Mannschaft treffen.

13.09.2025

Fehlt Sport beim Sondervermögen? Kritik der Länderminister
Sportpolitik

Fehlt Sport beim Sondervermögen? Kritik der Länderminister

Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Pläne der Bundesregierung schon kritisiert. Nun legen die Fachministerinnen und -minister aus den Bundesländern nach. Es folgt eine Reaktion.

19.06.2025

CDU-Politikerin Schenderlein wird Sport-Staatsministerin
Neue Bundesregierung

CDU-Politikerin Schenderlein wird Sport-Staatsministerin

Mit dem Posten eines Staatsministers für den Sport verbinden die deutschen Sportspitzen große Hoffnungen. Jetzt hat die CDU verkündet, wer das Amt übernehmen soll.

28.04.2025