Meister? Liverpool-Star Szoboszlai traut es Leipzig zu

Leipzig (dpa) - Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool traut seinem Ex-Club RB Leipzig den Titel in der Fußball-Bundesliga zu. «Sie haben die Chance auf die Meisterschaft und ich hoffe, sie schaffen das», sagte der ungarische Nationalspieler. «Sie haben den Pokal und den Supercup gewonnen. Es fehlt nur noch dieser eine Titel. In diesem Jahr könnte es passen.» In der Bundesliga ist Leipzig aktuell als Zweiter punktgleich mit Tabellenführer Bayern München.