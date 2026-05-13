Messi auch Gehaltskönig der MLS - Müller auf Platz neun

New York (dpa) - Thomas Müller gehört zu den Top-Ten-Verdienern in der Major League Soccer - doch mit Primus Lionel Messi kann er finanziell nicht mal ansatzweise mithalten. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Meister Inter Miami ein garantiertes Jahres-Grundgehalt von 25 Millionen US-Dollar (aktuell rund 21,37 Millionen Euro) und bleibt damit bestbezahlter Fußballer der nordamerikanischen Profiliga. Durch garantierte Zusatzzahlungen steigt Messis Gehalt sogar auf rund 28,33 Millionen US-Dollar. Das geht aus dem Gehaltsreport hervor, den die MLS-Spielervereinigung veröffentlichte.

Ex-Bayern-Star Müller liegt bei dem Ranking mit fünf Millionen US-Dollar fixem Jahresgehalt auf Platz neun. Der 36-Jährige steht seit August 2025 bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag und hat das Team in der Vorsaison bis ins Finale gegen Miami (1:3) geführt. Auf eine zweistellige Millionensumme kommt neben Messi auch der Südkoreaner Heung-min Son (Los Angeles FC), der viele Jahre bei Tottenham Hotspur ein Superstar war.

Reus-Gehalt überrascht

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Der frühere Hertha-Profi Hany Mukhtar (Nashville SC) liegt als 13. noch drei Ränge vor Ex-Nationalstürmer Timo Werner (San Jose Earthquakes) und überholt dank höherer garantierter Zusatzzahlungen de facto auch Müller.

Und Marco Reus? Das garantierte Jahresgehalt des langjährigen Offensivstars von Borussia Dortmund beträgt bei LA Galaxy laut der Liste lediglich 604.364 US-Dollar, selbst mit garantierten Bonuszahlungen kommt er demnach nicht auf eine Million. Damit verdient Reus - zumindest laut des MLS-Gehaltreports - nur etwas halb so viel wie die deutlich weniger bekannten deutschen Profis Cedric Teuchert (St. Louis City SC) und Julian Gressel (Minnesota United).