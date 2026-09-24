Schneller als Qin Haiyang

Mit 17 Jahren zur Bestmarke: Japaner schwimmt Weltrekord

Vor heimischer Kulisse schwimmt Shin Ohashi über 200 Meter Brust so schnell wie niemand vor ihm. Die alte Bestmarke unterbietet er deutlich.

So schnell wie niemand vor ihm: Shin Ohashi. Foto: Hiro Komae/AP/dpa
So schnell wie niemand vor ihm: Shin Ohashi.

Tokio (dpa) - Der 17 Jahre alte Shin Ohashi ist zum Weltrekord über 200 Meter Brust geschwommen. Der Japaner schlug im Tokyo Aquatics Centre bei den Asienspielen nach 2:04,83 Minuten an. Damit war er in der japanischen Hauptstadt mehr als eine halbe Sekunde schneller als der vorherige Rekordhalter Qin Haiyang. Der Chinese hatte die Strecke vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka in 2:05,48 Minuten geschafft.

Ohashi unterstrich mit seiner Leistung seinen Ruf als Mega-Talent und Olympia-Hoffnungsträger der japanischen Schwimmer.

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