Schwimmen

Mit Flagge und Hymne: Schwimm-Weltverband lässt Russen zu

Russische Schwimmer dürfen wieder unter ihrer Landesflagge und mit Hymne antreten. Der Weltverband hat dafür aber Bedingungen festgelegt.

Schwimmer wie Jewgeni Rylow durften Russland lange nicht offiziell im Schwimmbecken vertreten. (Archivbild) Foto: Oliver Weiken/dpa
Schwimmer wie Jewgeni Rylow durften Russland lange nicht offiziell im Schwimmbecken vertreten. (Archivbild)

Lausanne (dpa) - Trotz des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dürfen russische und belarussische Schwimmer jetzt wieder offiziell für ihr Land an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Entsprechende Flaggen, nationale Symbole auf der Sportkleidung und die Hymnen sind wieder erlaubt, wie der Weltverband World Aquatics mitteilte.

Bei Athletinnen und Athleten im Juniorenbereich war dies bereits zuvor so. Nun gilt die Regelung auch für Erwachsene. Schon bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Singapur waren einige russische und belarussische Sportler, die ein bestimmtes Zulassungsprozedere durchlaufen hatten, wieder dabei gewesen. Sie mussten allerdings unter neutraler Flagge starten.

Verpflichtende Dopingtests

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Um wieder an Veranstaltungen des Weltverbands teilzunehmen, müssen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus zuvor vier aufeinanderfolgende Dopingproben mit einem negativen Ergebnis überstehen. Zudem sollen Hintergrundüberprüfungen stattfinden. Die nächste Schwimm-WM findet im kommenden Jahr in Budapest statt.

«Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass Schwimmbecken und Freiwasser weiterhin Orte bleiben, an denen Athleten aus allen Nationen in friedlichem Wettkampf zusammenkommen können», wird Husain Al Musallam, Präsident von World Aquatics, in der Mitteilung zitiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Märtens ist krank: Schwimm-Olympiasieger sagt WM-Start ab
Kurzbahn-WM

Märtens ist krank: Schwimm-Olympiasieger sagt WM-Start ab

Im Sommer glänzt Lukas Märtens bei Olympia in Paris; zum Jahresabschluss will er sich auch bei der Kurzbahn-WM zeigen. Daraus wird nun aber nichts. Der Schwimmer berichtet von einer harten Nacht.

10.12.2024

Schwimm-WM

Ukrainischer Schwimmer: Harte Vorbereitung in Kriegszeiten

Beim Training in der Heimat rechnet Schwimm-Weltmeister Buchow immer mit Raketenangriffen. Bei seinem Titel in Doha denkt er auch an sein Land im Krieg.

18.02.2024

Pilotprojekt

Transgender: Schwimm-Weltverband führt offene Kategorie ein

Die Teilnahme von Transgender-Sportlerinnen sorgt in vielen Sportarten für heftige Diskussionen. Oft werden sie ausgeschlossen. Der Schwimm-Weltverband geht nun mit einer offenen Kategorie neue Wege.

16.08.2023

Schwimmen

Bronze für Märtens: Guter Start «pusht» deutsche Schwimmer

Eine Medaille, drei nationale Rekorde: Die deutschen Becken-Asse starten gut in ihre WM-Rennen. Die internationalen Stars liefern direkt zu Beginn eine große Show. Gleich drei Weltrekorde fallen.

23.07.2023

Sportpolitik

Schwimm-Weltverband unterstützt IOC in Russland-Frage

Der Weltverband arbeitet an einer Wiederzulassung russischer und belarussischer Schwimmerinnen und Schwimmer. Eine Taskforce nimmt ihre Arbeit auf.

05.04.2023