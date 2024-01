Mit Gidsel zum Titel? - Dänemark will Durststrecke beenden

München (dpa) - Dänemarks Handballer möchten sich nach drei WM-Triumphen in Serie endlich wieder Europas Krone aufsetzen - und bauen bei ihrer Gold-Mission auch auf Bundesliga-Star Mathias Gidsel.

«Ich habe das Gefühl, dass ich derzeit den Handball meines Lebens spiele», sagte Gidsel kurz vor dem Endrundenauftakt dem dänischen Rundfunksender DR. Das will er im ersten Gruppenspiel gegen Tschechien an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) in München gleich unter Beweis stellen.