Fußball-Bundesliga

Mit Jubilar Gnabry: Karl trainiert beim FC Bayern mit Ball

Für Lennart Karl geht es nach seinem WM-Aus weiter voran. Der Teenager ist nun wieder am Ball - gemeinsam mit einem Geburtstagskind.

Lennart Karl macht beim FC Bayern weiter Fortschritte. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Lennart Karl macht beim FC Bayern weiter Fortschritte. (Archivbild)

München (dpa) - Nach seinem bitteren WM-Aus wegen einer Oberschenkel-Verletzung arbeitet Bayern Münchens Lennart Karl weiter intensiv auf sein Comeback hin. Der Fußball-Nationalspieler konnte erstmals wieder eine Einheit am Ball absolvieren. Der 18 Jahre alte Offensivspieler machte diesen nächsten Schritt auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße gemeinsam mit Serge Gnabry. Der seit heute 31-Jährige trieb seine Reha nach einem im April erlittenen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel voran.

Gnabry hatte die Reise zur WM in den USA, Kanada und Mexiko gar nicht erst antreten können. «Es macht natürlich viel mehr Spaß, mit der Mannschaft zu trainieren - das muss man schon sagen. Die Jungs fehlen mir, das Mannschaftstraining fehlt mir, die Intensität mit Ball fehlt mir», berichtete Nationalspieler Gnabry zuletzt.

Serge Gnabry musste wegen einer Adduktoren-Verletzung auf die WM verzichten. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Serge Gnabry musste wegen einer Adduktoren-Verletzung auf die WM verzichten. (Archivbild)

In der Reha gehe es «stark auf die Ausdauer, das ist nicht unbedingt der allergrößte Spaß, wie man sich vorstellen kann. Aber es ist enorm wichtig, um wieder spielen zu können. Es sind lange Tage, oft derselbe Ablauf mit vielen Wiederholungen, vielen Übungen... das ist ganz anders anstrengend», sagte Offensivspieler Gnabry.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Karl-Verletzung im Training: WM-Aus droht
Fußball-Nationalmannschaft

Karl-Verletzung im Training: WM-Aus droht

Das WM-Debüt von Bayern-Jungstar Karl scheint stark gefährdet. Der 18-Jährige verletzt sich im Abschlusstraining vor der Turnier-Generalprobe. Er muss ins Krankenhaus. Gibt es den Ausfall-Schock?

05.06.2026

Traum vorbei: Gnabry fällt für WM aus
Fußball-Nationalmannschaft

Traum vorbei: Gnabry fällt für WM aus

Serge Gnabry verpasst die Fußball-WM wegen einer Verletzung. Für Trainer Nagelsmann bedeutet das eine Umstellung – und Musiala rückt noch stärker in den Fokus.

22.04.2026

Nationalmannschaft

Serge Gnabry sagt wegen Verletzung für Fußball-WM ab

22.04.2026

WM in Gefahr? Bayerns Gnabry mit schwerer Muskelverletzung
Blessur an den Adduktoren

WM in Gefahr? Bayerns Gnabry mit schwerer Muskelverletzung

Weniger als zwei Monate vor der WM verletzt sich Serge Gnabry schwer. Die Bayern sprechen von einer «längeren Zeit».

18.04.2026

WM-Plädoyer für Rekord-Teenager Karl: «Ein Statement»
Champions League

WM-Plädoyer für Rekord-Teenager Karl: «Ein Statement»

Kein Lionel Messi, Kylian Mbappé, kein Lamine Yamal: Bayern-Juwel Lennart Karl feiert in der Champions League eine Tormarke, die anderen Frühbegabten nie glückte. Der Weg fürs WM-Jahr wird abgesteckt.

10.12.2025