Fußball in Spanien

Mourinho kurz vor Rückkehr zu Real Madrid

Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid soll bereits beschlossene Sache sein. Eine Bestätigung der Königlichen steht noch aus. Bekommt der Trainer die Real-Stars in den Griff?

Kehrt wohl zu Real Madrid zurück: José Mourinho (Archivbild) Foto: Bruno De Carvalho/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Kehrt wohl zu Real Madrid zurück: José Mourinho (Archivbild)

Madrid (dpa) - Startrainer José Mourinho steht einem Bericht zufolge kurz vor der Rückkehr zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid. Wie Transferexperte Fabrizio Romano mitteilte, haben sich die Königlichen mit dem Portugiesen auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt. Nach dem Spiel gegen Athletic Bilbao am nächsten Samstag soll Mourinho demnach den Kontrakt unterschreiben. Von Real gab es bislang keine Bestätigung.

Mourinho, der aktuell Benfica Lissabon trainiert, hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann er 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft.

Real-Präsident Florentino Pérez gilt als großer Anhänger von Mourinho, dessen Vertrag bei Benfica noch ein Jahr läuft. Der Trainer soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wollte sich zu seinem möglichen Abschied von Portugals Rekordchampion zuletzt nicht konkret öffentlich äußern. Mit Benfica hatte «The Special One» in dieser Saison die Meisterschaft verpasst.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kein Erfolg mit Xabi Alonso und Arbeloa

Der 63-Jährige folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen auch nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadt-Club im Viertelfinale an Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale FC Barcelona das Nachsehen.

Real war mit dem früheren Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso in die Saison gestartet, nach einem halben Jahr musste der langjährige Mittelfeldstar aber wieder gehen. Immer wieder war über Differenzen mit Starspielern wie dem exzentrischen Vinícius Junior berichtet worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trainersuche im Tollhaus: Real versinkt vor Clásico im Chaos
Spaniens Rekordmeister in Not

Trainersuche im Tollhaus: Real versinkt vor Clásico im Chaos

Fan-Frust und Ärger um eine Eskapade von Superstar Mbappé. Nach zwei Spielzeiten ohne Titel wird Real Madrid immer mehr zum Chaosclub. Und nun geht es zum Erzrivalen, der erneut Meister werden kann.

07.05.2026

Nach Trennung von Alonso: Pokal-Blamage für Real Madrid
Fußball in Spanien

Nach Trennung von Alonso: Pokal-Blamage für Real Madrid

Das Debüt von Trainer Alvaro Arbeloa bei Real Madrid misslingt komplett. Wenige Tage nach der Trennung von Xabi Alonso enttäuschen die Königlichen nach einer wilden Schlussphase im spanischen Pokal.

14.01.2026

Dreierpack Mbappé: Real gewinnt klar in Kasachstan
Champions League

Dreierpack Mbappé: Real gewinnt klar in Kasachstan

Real Madrid kann sich derzeit auf seinen französischen Superstar verlassen. Der FC Liverpool kassiert die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage.

30.09.2025

Die Rückkehr zu Real: Alonsos königlicher Auftrag
Fußball

Die Rückkehr zu Real: Alonsos königlicher Auftrag

Nun ist er wieder bei Real. Xabi Alonso wird der neue Coach der Madrilenen. Die Königlichen geben es kurz nach Carlo Ancelottis Abschied vom Bernabéu bekannt.

25.05.2025

Ancelotti beendet bei Real Madrid seine Trainerkarriere
Fußball

Ancelotti beendet bei Real Madrid seine Trainerkarriere

Trainer Carlo Ancelotti ist der Titelsammler schlechthin. Einen weiteren Club will der Italiener nicht mehr übernehmen.

28.05.2024