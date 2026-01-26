Olympische Spiele

Nach 70 Jahren: Olympisches Feuer wieder in Cortina

Die Flamme ist in der ersten der beiden Gastgeberstädte der diesjährigen Winterspiele angekommen. Bis Mailand sind es noch anderthalb Wochen.

Die Fackel tourt seit Dezember durch Italien. (Archivbild) Foto: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa
Die Fackel tourt seit Dezember durch Italien. (Archivbild)

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Anderthalb Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele ist das olympische Feuer in Cortina d'Ampezzo angekommen, einer der beiden offiziellen Gastgeberstädte. Die Fackel traf auf den Tag genau 70 Jahre nach Beginn der ersten Winterspiele wieder in Cortina ein. Die 6.000-Einwohner-Gemeinde in den italienischen Alpen war bereits 1956 Austragungsort. Dieses Jahr ist der Ort zusammen mit Mailand wieder an der Reihe.

In der norditalienischen Großstadt wird die Fackel am 5. Februar erwartet, einen Tag vor dem offiziellen Beginn der diesjährigen Spiele. Sie ist bereits seit November unterwegs. Nach dem Beginn in der antiken Stätte von Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes ging es zunächst durch Griechenland. Seit Dezember ist sie auf Tour durch Italien.

Bei den Winterspielen 1956 - den ersten in Italien - waren etwa 820 Sportler dabei. Dieses Mal werden es mehr als 3.500 sein. Die Spiele dauern bis zum 22. Februar. Die Wettkämpfe werden nicht nur in Mailand und Cortina ausgetragen, sondern verteilt auf mehrere Orte im Norden des Landes. Die Schlussfeier wird in der Arena von Verona sein.

