Champions League

Nach Leverkusener Nullnummer: Harte Kritik von TV-Experten

Bayer Leverkusen erreicht das Achtelfinale der Champions League. Ein früherer Fußball-Weltmeister geht mit dem Team trotzdem hart ins Gericht. Auch die Spieler sind selbstkritisch.

Nun geht es gegen den FC Bayern oder den FC Arsenal. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Nun geht es gegen den FC Bayern oder den FC Arsenal.

Leverkusen (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Christoph Kramer ist mit Bayer Leverkusen nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Olympiakos Piräus hart ins Gericht gegangen. «Wir müssen nicht darüber reden, das Spiel war insgesamt große Scheiße», schimpfte der TV-Experte bei Amazon Prime.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Leverkusen war dank des 2:0 im Hinspiel in Griechenland ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen. «Das war heute so eine Art Schaulaufen. Zum Glück hat der Gegner es nicht bestraft», hatte auch Bayer-Kapitän Robert Andrich zugegeben. Jonas Hofmann schlug in die gleiche Kerbe: «Das war leider kein Zuckerschlecken von uns. Heute ist keiner da, der zufrieden sein kann.» 

Selbst Trainer Kasper Hjulmand fand kritische Worte. «Wir sind weiter und das ist gut. Unsere Leistung war aber nicht gut. Uns fehlte Energie. Wir müssen besser spielen und sind nicht zufrieden mit unserem Spiel», sagte der Däne.

«Prämie gibt es trotzdem»

Kramer geht davon aus, dass die dürftige Nullnummer eine Ausnahme war. «Wenn du ein Spiel drin hast in der Saison wie Leverkusen heute, dann ist es gut, dass es gegen Olympiakos war, weil die auch sehr, sehr harmlos waren», sagte der Weltmeister von 2014. Das Spiel werde schnell abgehakt. «Niemand erinnert sich dran, Prämie und Weiterkommen gibt es trotzdem. Deshalb: alles tutti», urteilte Kramer. 

Und Matthias Sammer befand als TV-Experte: «Man könnte es auch so sehen, dass ein gutes Pferdchen nur so hoch springt, wie es muss. Der Gegner hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass das Spiel auf einem durchschaubaren Niveau war, aber was am Ende zählt, ist das Weiterkommen.»

Im Achtelfinale trifft Bayer Leverkusen entweder auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München oder den derzeitigen Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal. Die Auslosung findet am Freitag im schweizerischen Nyon statt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leverkusen mit Nullnummer und «Frustbier» ins Achtelfinale
Champions League

Leverkusen mit Nullnummer und «Frustbier» ins Achtelfinale

Bayer Leverkusen zieht nach einem torlosen Remis gegen Olympiakos Piräus ins Achtelfinale der Champions League ein. Dort wartet ein Duell mit Bayern München oder Arsenal.

24.02.2026

Deutsches Champions-League-Duell vertagt
Champions League

Deutsches Champions-League-Duell vertagt

Ein deutsches Duell in den Playoffs der Champions League war möglich - doch es kommt anders. BVB und Leverkusen müssen nach Italien und Griechenland. Für Bayer gibt es dabei ein schnelles Wiedersehen.

30.01.2026

Achtelfinal-Rückspiel

FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League

11.03.2025

Nur Leverkusen direkt im Achtelfinale der Champions League
Letzter Spieltag

Nur Leverkusen direkt im Achtelfinale der Champions League

Bayern München und Borussia Dortmund verpassen die schnelle Qualifikation für das Achtelfinale. In der Königsklasse gelingt das aber immerhin dem deutschen Fußballmeister.

29.01.2025

Bayer Leverkusen steht im Europa-League-Finale

09.05.2024