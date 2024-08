Frankreich wartet: Handballerinnen stehen im Viertelfinale

Paris (dpa) - Den erlösenden Viertelfinaleinzug erlebten Deutschlands Handballerinnen nach langem Zittern vor ihren Bildschirmen im olympischen Dorf. Trotz vier Niederlagen in fünf Vorrundenspielen hat sich das DHB-Team dank Schützenhilfe der Konkurrenz den vierten Platz in der Gruppe A gesichert und damit das Ticket für die K.o-Runde gebucht. Im Kampf um das Halbfinale fordert die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch am Dienstag im Hexenkessel von Lille nun Weltmeister Frankreich heraus.

Seit Jahren versuchen die DHB-Frauen, die Lücke zu den Topteams um Frankreich, Dänemark oder Norwegen zu schließen. In einigen Duellen ist das DHB-Team zwar nah dran - am Ende fehlt aber die Konstanz, um die Großen wirklich zu bezwingen. Vielleicht passt am Dienstag gegen Frankreich alles zusammen. «Die Karten werden neu gemischt», kündigte Smits angriffslustig an.