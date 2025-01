«Extrem happy»: Zverev nach Schwächephase im Viertelfinale

Melbourne (dpa) - Alexander Zverev reckte die Faust und zeigte die Zähne. Die überstandene erste Schwächephase bei den Australian Open hat den deutschen Tennisstar bei seiner Titel-Mission nur noch angriffslustiger gemacht. «Ich will definitiv noch drei Matches hier spielen», sagte der Weltranglistenzweite mit Blick auf das anvisierte Finale am nächsten Sonntag: «Ich genieße es wirklich sehr in Australien und will so lange wie möglich hier sein.»