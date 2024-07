Schmerzverzerrtes Gesicht - Zverev stürzt und siegt

London (dpa) - Nach einem kurzen Schreckmoment geht es jetzt für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in Wimbledon um seine Viertelfinal-Premiere. Der deutsche Spitzenspieler zog mit dem am Ende trotz eines Sturzes souveränen 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) in der dritten Runde gegen den Briten Cameron Norrie ins Achtelfinale ein. Damit stellte der deutsche Spitzenspieler sein bestes Wimbledon-Resultat bereits ein.

Am Ende kam Spannung auf, ob Zverev im ungewöhnlich langen Tiebreak erstmals im Turnierverlauf einen Satz abgeben müsse. Mit dem sechsten Matchball aber schaffte der gebürtige Hamburger den nächsten Sieg auf dem erhofften Weg zum ersten Grand-Slam-Titel.

«Auf Rasen fühle ich mich manchmal wie eine Kuh auf Eis. Ich fühle mich eingeschränkt in ein paar Bewegungen», sagte Zverev über seinen Sturz und kündigte an, sein Bein checken zu lassen. Er sei extrem glücklich über den Sieg. «Es ist eine unglaubliche Ehre auf dem Centre Court und vor der Royal Box zu spielen», sagte Zverev und richtete ein paar Worte an Fußball-Trainer Pep Guardiola, den er dort hatte sitzen sehen.

Zverev rutscht auf dem Rasen weg

Nach dem souverän gewonnenen ersten Satz hatte Zverev zu Beginn des zweiten Satzes vor knapp 15.000 Zuschauern auf dem Centre Court einen Schrecken verdauen müssen. Er rutschte beim Stande von 2:2 auf dem Rasen weg, überdehnte das Bein und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen.

Nur für den Bruchteil einer Sekunde wurden Erinnerungen an seine schwere Fußverletzung vom French-Open-Halbfinale 2022 gegen den Spanier Rafael Nadal wach. Diesmal hielt sich Zverev das linke Knie. Es kam zwar ein Physiotherapeut auf den Platz, Zverev verzichtete aber sogar auf eine medizinische Auszeit und spielte kurz darauf weiter.

Mit Verband unter dem linken Knie

Ein paar Mal suchte der Weltranglisten-Vierte dann den Kontakt zu seiner Box. Zum 5:4 sicherte er sich aber dennoch das nächste Break und schrie seine Freude heraus. Beim Seitenwechsel rief die deutsche Nummer eins noch einmal den Physiotherapeuten zu sich, tauschte sich aber nur mit ihm aus. Erst als der zweite Satz geschafft war, ließ er sich einen Verband unterhalb des linken Knies anlegen.

Gegen den letzten verbliebenen britischen Hoffnungsträger im Herren-Einzel durfte Zverev erstmals bei der diesjährigen Wimbledon-Auflage auf dem Centre Court ran. Er ging mit dem Wissen auf dem Platz, alle fünf vorherigen Aufgaben gegen Norrie bewältigt zu haben. In Australien zum Saisonbeginn stand er gegen den Linkshänder aber kurz vor dem Aus und behauptete sich erst im Tiebreak des fünften Satzes.

Zverev mag die Hallen-Atmosphäre

«Dort haben wir auf Hartplatz bei 30 Grad gespielt. Hier spielen wir auf Rasen. Es ist ein komplett anderes Match», hatte der Finalist der US Open von 2020 zuvor gesagt: «Wenn ich dieses Level weiterhin zeigen kann, dass ich in den ersten beiden Spielen gezeigt habe, dann mag ich meine Chancen.»

Wie in den beiden Wimbledon-Partien zuvor war das Hallendach wegen des immer wieder einsetzenden Regens geschlossen. Es herrschten damit Bedingungen, die Zverev liegen. Ein Schlüssel in Zverevs Spiel war erneut der starke Aufschlag, keine einzige Breakchance ließ er zu. Der dritte Satz verlief bis zum Schluss ausgeglichen.

Beim Spielgewinn zum 6:5 überraschte ihn der Linkshänder Norrie frech mit einem Aufschlag von unten. Die deutsche Nummer eins musste erstmals im Turnierverlauf in den Tiebreak und behielt trotz fünf Satzbällen gegen sich die Nerven.