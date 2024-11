Nach Tumor bei Torhüterin Grohs: Mahmutovic nominiert

Frankfurt/Main (dpa) - Mit Ena Mahmutovic für die an einem bösartigen Tumor erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs gehen die deutschen Fußballerinnen in die beiden Test-Länderspiele gegen die Schweiz und Italien. Der neue Bundestrainer Christian Wück nominierte die 20 Jahre alte Bayern-Spielerin für die letzten Begegnungen des Jahres am 29. November (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich und am 2. Dezember (20.00 Uhr ARD) in Bochum.