Jahr nach Amokfahrt am Ku'damm: Schweigeminute und Mahnwache

Menschen schlendern über die belebte Einkaufsstraße an der Berliner Gedächtniskirche. Eine hessische Schulklasse genießt die Abschlussfahrt. Dann rast ein Auto in die Menschengruppen. Ein Jahr später wird für kurze Zeit an diese Amokfahrt erinnert.