NFL

Nach Verlängerung: Broncos schlagen Champion Seattle

In einem offensiv schwachen Thursday Night Game gewinnen die Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks. Beim Super-Bowl-Sieger enttäuscht ein Top-Star erneut.

Kicker Wil Lutz (r) erzielte für die Denver Broncos das entscheidende Field Goal in der Overtime. Foto: Geneva Heffernan/AP/dpa
Kicker Wil Lutz (r) erzielte für die Denver Broncos das entscheidende Field Goal in der Overtime.

Denver (dpa) - Dank einer starken Defense haben die Denver Broncos in der nordamerikanischen American-Football-Liga NFL ihren vierten Sieg im sechsten Saisonspiel gefeiert. Gegen den Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks gewann das Team um Quarterback Bo Nix nach Verlängerung mit 17:14.

In einem Duell zweier schwacher Offensiven enttäuschte Seahawks-Quarterback Sam Darnold erneut. Der 29-Jährige brachte nur 27 seiner 51 Pässe an den Mann und blieb ohne Touchdown. So musste im ersten Viertel ein Field Goal her, um die Gäste mit 3:0 in Führung zu bringen. Genauso wenig brachte Nix für die Broncos zustande. Auch er blieb bei 27 Passversuchen ohne Touchdown. Dennoch übernahm Denver im zweiten Viertel die Kontrolle und ging mit einer 14:3-Führung in die Pause.

Field Goal entscheidet Partie

Offensiv sollte es das von den Gastgebern in der regulären Spielzeit gewesen sein. Im gesamten zweiten Durchgang blieb das Team aus Colorado ohne Punkte. So kamen die Seahawks im Schlussviertel noch einmal zurück, glichen zum 14:14 aus – und sahen das Momentum auf ihrer Seite. Doch Darnolds zweite Interception des Abends eröffnete eine Chance für die Broncos. Denver gewann durch ein Field Goal von Wil Lutz.

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Seattle steht nach sechs absolvierten Partien bei drei Siegen und drei Niederlagen. In der kommenden Woche empfängt der Super-Bowl-Champion die noch ungeschlagenen Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes.

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