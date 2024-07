Nach verlorenem Rekord: Rad-Idol Merckx gratuliert Cavendish

Saint-Vulbas (dpa) - Radsport-Ikone Eddy Merckx hat Mark Cavendish zum alleinigen Rekord für die meisten Etappensiege bei der Tour de France gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch, Mark Cavendish, zu dieser historischen Leistung! So ein guter Kerl, der meinen Rekord geschlagen hat», schrieb der 79-Jährige auf der Plattform Instagram.

Der 39 Jahre alte Ex-Weltmeister Cavendish hatte am Mittwoch in Saint-Vulbas die fünfte Etappe der 111. Tour für sich entschieden und damit seine historische Mission vollendet: Durch den 35. Etappenerfolg übertrumpfte der Brite Merckx und ist so alleiniger Rekordhalter.