Nadals «kleine Hoffnung» vor Tennis-Duell mit Zverev

Paris (dpa) - Rekordsieger Rafael Nadal hat sich vor seinem mit Spannung erwarteten Auftaktmatch bei den French Open gegen den deutschen Tennisstar Alexander Zverev kämpferisch gezeigt. «Wenn ich tief in meinem Herzen nicht die Hoffnung hätte, hier Erfolg zu haben, wäre ich jetzt nicht hier», sagte der 37-jährige Spanier bei einer Pressekonferenz in Paris: «Ich habe immer noch die Motivation und zumindest eine kleine Hoffnung, gut zu spielen.»

Nadal und Olympiasieger Zverev (27) treffen am Montag in der ersten Runde des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres aufeinander. Angesichts der durchwachsenen Leistungen des verletzungsgeplagten Sandplatz-Königs seit seinem Comeback Mitte April geht der formstarke Zverev als Favorit in das Duell.