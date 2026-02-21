Olympische Winterspiele

Nächste Bestmarke: Klaebo holt sechstes Gold in Italien

Zum Abschluss seiner überragenden Winterspiele setzt Johannes Hoesflot Klaebo die nächste Bestmarke. In der Königsdisziplin des Langlaufs dominiert Norwegen.

Johannes Hoesflot Klaebo (r) gewinnt seine sechste Goldmedaille bei den Winterspielen 2026. Foto: Daniel Karmann/dpa
Johannes Hoesflot Klaebo (r) gewinnt seine sechste Goldmedaille bei den Winterspielen 2026.

Tesero (dpa) - Ausnahme-Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien seine sechste Goldmedaille gewonnen und damit den nächsten Rekord aufgestellt. Der Norweger siegte über 50 Kilometer in der klassischen Technik. Damit ist er der erste Sportler bei Winterspielen, der bei einer Olympia-Ausgabe sechs Titel gewinnt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit nun elf Goldmedaillen führt Klaebo zudem souverän die Rangliste der erfolgreichsten Winterspiele-Athleten vor seinen Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf) an, die jeweils achtmal Gold gewonnen haben.

Norweger unter sich

Klaebo, der nun bei allen Starts in Tesero gewonnen hat, setzte sich schon früh im Rennen mit Emil Iversen und Martin Löwström Nyenget ab. Die drei Norweger machten die Medaillen unter sich aus. Nyenget holte Silber, Iversen Bronze. Als bester Deutscher lief Florian Notz in Tesero auf den zehnten Platz. Klaebo erreichte nach 2:07:07 Stunden das Ziel.

Schon nach seiner zehnten olympischen Goldmedaille, die der 29-Jährige am Mittwoch im Teamsprint gewonnen hatte, sagte er: «Es ist verrückt. Es ist schwer, es in Worte zu fassen. Es fühlt sich unwirklich an.» Zum Abschluss setzte er noch einen drauf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Medaillen-Krise: Was kann Deutschland von Norwegern lernen?
Wenig Edelmetall bei Olympia

Medaillen-Krise: Was kann Deutschland von Norwegern lernen?

Mehr Schnee, mehr Spaß, mehr Gold? Warum Norwegens Kinder schon mit Skiern aufwachsen - und was Deutschland von den bei Olympischen Winterspielen so erfolgreichen Skandinaviern lernen könnte.

20.02.2026

Neuntes Gold: Umjubelter Klaebo feiert Olympia-Rekord
Historischer Moment

Neuntes Gold: Umjubelter Klaebo feiert Olympia-Rekord

Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt bei den Winterspielen in Italien im vierten Rennen sein viertes Langlauf-Gold. Mit neun Olympiasiegen ist er nun Rekordhalter. Zuvor wird ein Protest abgewiesen.

15.02.2026

Neuntes Gold: Klaebo ist Rekordsieger bei Winter-Olympia

15.02.2026

Keiner hat mehr: «Legende» Klaebo gewinnt achtes Gold
Langlauf bei Olympia

Keiner hat mehr: «Legende» Klaebo gewinnt achtes Gold

Johannes Hoesflot Klaebo holt bei den Winterspielen in Italien im dritten Rennen sein drittes Langlauf-Gold. Wieso er als besonders akribischer Arbeiter gilt und welche Rolle sein Opa spielt.

13.02.2026

Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine «Lebensleistung»
Rodeln

Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine «Lebensleistung»

Zum Abschluss der Rodel-Wettbewerbe krönen Deutschlands Medaillengaranten ihre Olympia-Auftritte mit Gold. Mit sieben Olympia-Goldmedaillen schreibt ein Duo Sportgeschichte.

12.02.2026