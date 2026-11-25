London (dpa) - Der Stolz über den nächsten Punkt bei einem großen Gegner verdrängte bei Borussia Dortmund den Ärger über den Schiedsrichter. Das Remis beim englischen Fußballmeister FC Arsenal fühlte sich für die BVB-Profis fast wie ein Sieg an. Trainer Niko Kovac sprach nach dem 1:1 (0:1) von einem «großen Punkt», den sich seine Mannschaft gegen die über weite Strecken dominanten Londoner erkämpft hatte.

Nach dem 2:2 in der Bundesliga beim FC Bayern München zeigte das Kräftemessen beim Tabellenführer der Premier League erneut: Der BVB hat sich weiterentwickelt und kann in dieser Saison mit den ganz Großen mithalten. «Es war kein einfaches Spiel. Arsenal hat auch immer wieder gut Druck gemacht», sagte Torwart Gregor Kobel. «Trotzdem beweist das ja auch, dass wir auf dem Niveau mithalten können - Arsenal ist ja mit die beste Mannschaft in Europa.»

Hätte der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani eine Handspiel-Situation im Strafraum so bewertet, wie viele Experten, hätte es für den Bundesliga-Spitzenreiter vielleicht sogar zum Sieg gereicht. Ein Elfmeter blieb dem BVB jedoch verwehrt.

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Unverständnis über nicht gegebenen Handelfmeter

«Ich heule nicht rum», betonte Kovac. Dass der Armeinsatz von Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres in der 51. Minute nicht geahndet wurde und nicht mal der Video-Assistent eingriff, konnte er allerdings nicht nachvollziehen. «Ich weiß nicht mehr, was Hand ist und was nicht Hand ist», sagte Kovac leicht sarkastisch. «Je nachdem, wen du da am Fernseher sitzen hast, entscheidet der für oder gegen dich.»

Beim Bundesliga-Spiel am vergangenen Wochenende in Gladbach hatte es ähnliche Diskussionen gegeben. Da profitierte der BVB davon, dass der Tabellenletzte keinen Strafstoß erhielt.

Für Sportdirektor Ole Book war es bei Arsenal «natürlich ein Elfmeter». Doch in London überwog auch bei ihm eindeutig die Freude über den Punktgewinn, mit dem der BVB seine starke Form erneut bewies und einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Phase machte.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa Viktor Gyökeres traf erst und sorgte dann für Diskussionen.

Bellingham trotz aberkannten Tors zufrieden

«Ich glaube, die Mannschaft ist ziemlich stolz», sagte Jobe Bellingham, der die strittige Szene mit Gyökeres nicht gesehen hatte. «Wir sind an einen wirklich schwierigen Ort gekommen und haben ein positives Ergebnis geholt.»

Der Engländer haderte allerdings damit, dass sein vermeintlicher Führungstreffer wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt wurde - wie schon beim 2:2 in München vor einigen Wochen. «Das und das in München - ich habe im Moment einfach kein Glück», sagte Bellingham, der die Entscheidung nicht infrage stellte. «Es wäre wirklich schön gewesen, wenn wir mit diesem Tor alle drei Punkte geholt hätten. Das wäre ein ganz besonderer Moment gewesen.»

Schwache Anfangsphase, dann dreht der BVB auf

Dabei hatte es zunächst nicht danach ausgesehen, als würde Dortmund im Emirates-Stadion überhaupt etwas mitnehmen. Nach einer schwachen Anfangsphase, in der Arsenal zeitweise fast 75 Prozent Ballbesitz hatte und durch Gyökeres (10. Minute) in Führung ging, berappelten sich die Gäste. Kovac hatte auf ein 5-3-2 mit zwei Spitzen umgestellt. «Das hat uns wahrscheinlich geholfen, mehr Druck auf den Ball zu bekommen», sagte Bellingham.