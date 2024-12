Nagelsmann über Handspiel: «Verwundert über meine Reaktion»

Berlin (dpa) - Julian Nagelsmann zeigt sich in der neuen EM-Doku von RTL über die Nationalmannschaft erstaunt darüber, dass er nach dem nicht gegebenen Handelfmeter im Viertelfinale gegen Spanien (1:2) vergleichsweise ruhig geblieben ist. «Im Nachgang bin ich auch verwundert über meine Reaktion. Da gab's schon normale Einwürfe, wo ich deutlich aggressiver reagiert habe», sagte der Fußball-Bundestrainer in der Dokumentation «Unser Team - Die Heim-EM 2024», die am 11. Januar im Free-TV bei RTL zu sehen ist.