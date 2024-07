Nagelsmanns sanfter Umbau: Groß statt Kroos und ein Stiller

Schließlich kommt es in acht Wochen bei den nächsten Länderspielen der DFB-Auswahl in der Nations League gleich zum Prestigeduell mit dem ewigen Rivalen Holland. Das Topspiel in Gruppe 3 markiert am 10. September in Amsterdam zusammen mit dem Heimspiel gegen Ungarn drei Tage zuvor in Düsseldorf den Start auf dem Weg zum nächsten großen Ziel. Das hatte Nagelsmann direkt nach dem Viertelfinal-K.o. gegen Spanien formuliert: «Wir wollen Weltmeister werden!» Salopp sagte er es so: «Ein goldener Pokal ist auch ganz schön.»