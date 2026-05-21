Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmanns WM-Plan: 26 Tickets für Amerika

Bundestrainer Julian Nagelsmann verrät, wer mit zur WM fliegt. Kommt es wirklich zum Torwart-Quartett mit Neuer? Und welche Teenager stehen vor ihrem Debüt im DFB-Dress?

Julian Nagelsmann spricht bei einer Pressekonferenz. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Julian Nagelsmann spricht bei einer Pressekonferenz. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - 24 Tage vor dem Auftaktspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Curaçao lüftet Julian Nagelsmann sein WM-Geheimnis. Bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus (13.00 Uhr) wird der Bundestrainer die Kaderliste mit den 26 Spielern verkünden, mit denen er beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zum großen Titelangriff starten will. 

Mit Spannung erwartet wird die Erklärung von Nagelsmann zum Torwart-Thema mit dem bevorstehenden Comeback von Rekordschlussmann Manuel Neuer. Während Nagelsmann zu Personalien bisher beharrlich schwieg, wurden durch Medienberichte weitere angeblich fixe WM-Kandidaten publik. So könnten in Neuer sowie Oliver Baumann, Alexander Nübel und Jonas Urbig erstmals vier Torhüter zu einem Turnierkader gehören.

Zwei Teenager vor Turnierdebüt

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Vor ihrer WM-Premiere sollen unter anderem die Teenager Said El Mala (19) vom 1. FC Köln und Lennart Karl (18) vom FC Bayern stehen. Der Münchner Rekordmeister könnte mit bis zu acht Akteuren um Kapitän Joshua Kimmich fast ein Drittel des Aufgebots stellen. 

In Florian Wirtz vom FC Liverpool, Kai Havertz vom Meister FC Arsenal und Nick Woltemade von Newcastle United sind mindestens drei Profis aus der Premier League dabei. Felix Nmecha von Borussia Dortmund dürfte nach seiner Verletzung gerade noch den Sprung in den WM-Kader geschafft haben. Nagelsmann hatte auch zur Prüfung der Turnierfitness des BVB-Profis den Nominierungstermin vom 12. auf den 21. Mai verschoben. 

Letzte Prüfsteine Finnland und USA

Die Vorbereitung startet für die DFB-Auswahl am kommenden Mittwoch in Herzogenaurach. Nach vier Tagen in Franken steht am 31. Mai in Mainz ein letzter WM-Test in Deutschland gegen Finnland an. Am 2. Juni folgt der Abflug nach Chicago, wo am 6. Juni Co-Gastgeber USA der letzte Prüfstein ist. 

In der Gruppenphase spielt die Nationalmannschaft am 14. Juni in Houston gegen Curaçao, am 20. Juni im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador. Das Teamquartier wird in Winston-Salem in US-Bundesstaat North Carolina bezogen.

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