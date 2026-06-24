Basketball

NBA-Draft: Zwei deutsche Talente von Charlotte gewählt

Die Zahl der deutschen NBA-Profis steigt weiter: Beim Draft werden Hannes Steinbach und Christian Anderson ausgewählt - vom gleichen Team. Der Würzburger Steinbach erhält eine besondere Grußbotschaft.

Hannes Steinbach spielt zukünftig in der NBA. Foto: Adam Hunger/AP/dpa
Hannes Steinbach spielt zukünftig in der NBA.

New York (dpa) - Die deutschen Talente Hannes Steinbach und Christian Anderson haben den Sprung in die NBA geschafft und spielen zukünftig sogar für das gleiche Team. Der 20 Jahre alte Steinbach wurde beim Draft der besten Basketball-Liga der Welt an der 14. Stelle der ersten Runde von den Charlotte Hornets ausgewählt. Nur wenig später entschied sich das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina an Position 18 auch noch für Anderson. Beide erhalten einen garantierten Vertrag. 

Videobotschaft von Nowitzki

Steinbach hatte sich durch eine starke Saison bei den Washington Huskies am College für die NBA empfohlen, zuvor hatte er für Würzburg in der Bundesliga gespielt. Der deutsche Junioren-Nationalspieler umarmte nach seiner Wahl bei der Draft-Gala im Barclays Center, der Arena der Brooklyn Nets, unter anderem seinen Vater Burkhard. Der frühere Bundesligaspieler hatte in seiner aktiven Zeit unter anderem mit dem jungen Dirk Nowitzki für Würzburg gespielt.

«Glückwunsch, mein Lieber. Ein weiterer Junge aus Würzburg», sagte die deutsche Basketball-Legende in einem Videoeinspieler an Steinbach gerichtet. «Ich kenne dich, seit du geboren bist. Ich bin super stolz, wie du alles gemeistert hast. Genieß diesen Moment.»

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Vergangene Saison sieben Deutsche in der NBA

Damit steigt die Zahl der deutschen Profis in der NBA weiter. In der gerade abgelaufenen Spielzeit waren Dennis Schröder (Cleveland), Franz Wagner, Moritz Wagner, Tristan da Silva (alle Orlando), Maximilian Kleber (Los Angeles Lakers), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City) und der frisch gekürte Champion Ariel Hukporti von den New York Knicks in der NBA aktiv. 

Auch Jack Kayil vom deutschen Meister Alba Berlin durfte sich beim Draft noch Chancen ausrechnen. Die zweite Runde findet am Mittwoch (Ortszeit) statt.

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