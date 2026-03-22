NBA: Durant überholt Jordan – James mit nächstem Rekord

Orlando (dpa) - Basketball-Star LeBron James hat seiner ruhmreichen Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der 41-Jährige absolvierte beim 105:104 (62:65)-Erfolg seiner Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic sein 1612. Vorrundenspiel in der NBA und verdrängte damit den bisherigen Rekordhalter Robert Parish (1.611 Spiele).

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«Es ist nicht so, dass ich mir Dinge aufschreibe, mir das Rekordbuch anschaue und sage: "Das werde ich schaffen." Es ist irgendwie passiert», sagte James zu seinem nächsten Rekord. «Das stand nicht auf der Liste der Dinge, die ich erreichen wollte.»

Mit zwölf Zählern blieb James für seine Verhältnisse unauffällig, zum Matchwinner avancierte ein Bankspieler. Luke Kennard traf 0,4 Sekunden vor Spielende einen Drei-Punkte-Wurf zum Sieg. Bester Werfer der Lakers war Luka Doncic mit 33 Zählern, bei den Magic erzielte der deutsche Nationalspieler Tristan da Silva zwölf Zähler, Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz.

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Liste der besten Punktesammler: Durant überholt Jordan

In der Liste der besten Punktesammler der NBA-Geschichte hat Kevin Durant die Basketball-Legende Michael Jordan überholt. Mit nunmehr 32.294 Zählern schob sich Durant auf den fünften Platz. Jordan steht mit 32.292 Punkten auf dem sechsten Rang, dahinter folgt Dirk Nowitzki (31.560 Punkte).

Durant erreichte diesen Meilenstein beim 123:122 (64:63)-Heimerfolg seiner Houston Rockets gegen die Miami Heat dank 27 Zählern. Seinen letzten Wurf verfehlte Durant zwar, doch sein Teamkollege Amen Thompson tippte den Ball mit der Schlusssirene für den Sieg in den Korb.

Hartensteins Thunder gewinnen trotz drei Platzverweisen

Isaiah Hartenstein hat nur knapp das zweite Triple-Double seiner NBA-Karriere verpasst. Beim 132:111 (69:64)-Erfolg seiner Oklahoma City Thunder gegen die Washington Wizards überzeugte der deutsche Basketballer mit 9 Punkten, 20 Rebounds und 10 Assists. Mit einem Punkt mehr hätte der deutsche Center zweistellige Werte in drei Kategorien erreicht.

«Meine Mutter ist wahrscheinlich sauer», scherzte Hartenstein im Interview nach dem Spiel über sein verpasstes Triple-Double. Mit 20 Rebounds stellte der Center immerhin seinen Karrierebestwert ein. «Das ist mein Job. Was mein Team benötigt, um zu gewinnen, mache ich gerne.»

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