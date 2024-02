NBA: Mavericks bauen Siegesserie aus - Doncic überragt

Dallas (dpa) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem Pflichtsieg weiter ausgebaut. Die Mavericks gewannen ihr Heimspiel gegen die in dieser Saison wenig konkurrenzfähigen Washington Wizards mit 112:104 und feierten damit den fünften Sieg in Folge. Dabei benötigten die Gastgeber aber eine späte Aufholjagd, vor Beginn des Schlussviertels lag Dallas mit zehn Punkten zurück.

16 Punkte Unterschied zur Pause, am Ende entscheidet der letzte Wurf: Beim Aufeinandertreffen von drei deutschen NBA-Profis jubelt am Ende Maxi Kleber mit den Dallas Mavericks.

Unterdessen befinden sich die New York Knicks ohne den aktuell verletzten Isaiah Hartenstein in einer kleinen Krise. Das 103:105 bei den Houston Rockets war die dritte Niederlage in Serie für die Knicks. Hartenstein verpasste das Spiel wegen einer Achillessehnenverletzung, die er sich am vergangenen Donnerstag (Ortszeit) gegen die Mavericks zugezogen hatte. Trotz der erneuten Niederlage bleiben die Knicks auf Platz vier im Osten.