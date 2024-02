NBA: Orlando mit Wagner-Brüdern auf Playoff-Kurs

Orlando (dpa) - Die Orlando Magic mit den Basketball-Weltmeistern Franz und Moritz Wagner haben ihre Chancen auf die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter verbessert. Gegen die New York Knicks gewann das Team aus Florida mit 118:100 (65:55) und steht nach dem 30. Saisonsieg im Osten auf Rang acht.

Für Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder und die Brooklyn Nets lief es dagegen überhaupt nicht. Das neue Team des Braunschweigers wurde beim 86:136 (32:68) gegen die Boston Celtics von der besten Mannschaft der Liga deklassiert. Durch die zweite Niederlage in Serie haben sich die Playoff-Aussichten für die Nets verschlechtert. Schröder stand erstmals in der Startaufstellung, kam in einer komplett enttäuschenden Mannschaft allerdings lediglich auf vier Zähler.