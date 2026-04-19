NBA: Schröder und Cavaliers gewinnen Playoff-Auftakt

Cleveland (dpa) - Welt- und Europameister Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers erfolgreich in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet. Der Hauptrundenvierte der Eastern Conference gewann das erste Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Toronto Raptors mit 126:113. Am Montagabend (Ortszeit) steigt das zweite Spiel, erneut haben die Cavaliers Heimrecht.

Schröder blieb in seinen 13 Minuten Einsatzzeit weitgehend unauffällig, der 32-Jährige erzielte zwei Punkte. Herausragender Akteur bei den Gastgebern war Donovan Mitchell mit 32 Punkten. Auch James Harden wusste mit 22 Punkten und zehn Assists zu überzeugen.

Lakers trotzen Verletzungsproblemen

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Ihren großen Verletzungsproblemen zum Trotz feierten auch die Los Angeles Lakers einen erfolgreichen Auftakt in die Playoffs. Ohne Luka Doncic und Austin Reaves gewannen die Kalifornier gegen die Houston Rockets mit 107:98. Luke Kennard war mit seiner Saisonbestleistung von 27 Punkten der Garant für den Lakers-Sieg. Auch Superstar LeBron James zeigte mit 19 Punkten und 13 Assists eine gute Leistung.

«Genau so muss es sein – eine geschlossene Mannschaft», sagte der 41-Jahre alte James nach dem Start in seine 19. Playoffs. «Wenn einem so viel Offensivkraft fehlt, wie es bei uns gerade der Fall ist, da AR und Luka ausfallen, müssen wir alle unseren Job machen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geben, uns gegenseitig in der Offensive und Defensive unterstützen, und ich glaube, das haben wir heute Abend geschafft.» Der Deutsche Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz.

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