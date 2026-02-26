Basketball

NBA: Starker Schröder kann Niederlage nicht verhindern

Dennis Schröder rückt bei den Cleveland Cavaliers in die Anfangsformation und spielt stark, kann die Niederlage gegen die Milwaukee Bucks aber nicht abwenden.

Dennis Schröder (l) stand bei Cleveland in der Startformation. Foto: Aaron Gash/AP/dpa
Dennis Schröder (l) stand bei Cleveland in der Startformation.

Milwaukee (dpa) - Trotz einer starken Leistung von Welt- und Europameister Dennis Schröder haben die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine Niederlage hinnehmen müssen. Ohne mehrere Topspieler verloren die Cavaliers bei den Milwaukee Bucks mit 116:118. Dennoch bleibt das Team aus Ohio auf Rang vier in der Eastern Conference und hält klar Kurs Richtung Playoffs.

In Abwesenheit unter anderem der beiden Starspieler Donovan Mitchell und James Harden rückte Schröder in die Startformation und erzielte starke 26 Punkte, Bestwert seit seinem Wechsel nach Cleveland Anfang des Monats. Nur Jarrett Allen (27) beendete das Spiel mit mehr Zählern. Allerdings vergab der Nationalmannschaftskapitän drei Sekunden vor Spielende den möglichen Ausgleich. Bei Milwaukee verpasste Topstar Giannis Antetokounmpo das 13. Spiel in Serie aufgrund einer Wadenverletzung.

Thunder verlieren ohne Hartenstein

Massive Verletzungsprobleme plagten auch Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im Duell der Tabellenführer bei den Detroit Pistons. Die Thunder, Spitzenreiter der Western Conference, verloren beim Ost-Dominator schließlich mit 116:124. Jaylin Williams war mit 30 Punkten und elf Rebounds der überragende Akteur bei den Thunder, während sich Detroit auf das Duo Cade Cunningham und Jalen Duren (jeweils 29 Zähler) verlassen konnte.

Oklahoma begann das Spiel ohne seine vier besten Scorer, unter anderem fiel auch der Deutsche Isaiah Hartenstein mit einer Wadenverletzung aus. Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander fehlt bereits länger, im Laufe des Spiels in Detroit verletzten sich sogar noch Isaiah Joe und Branden Carlson. Somit musste OKC das Spiel sogar ohne seine sechs besten Punktesammler beenden.

