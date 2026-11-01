Neue Bayern-Sorgen: «Müssen gerade sehr resilient sein»

München (dpa) - Der FC Bayern muss bei den Offensiv-Assen Michael Olise, Serge Gnabry und Ismael Saibari die nächsten Ausfälle befürchten - und das zum Teil vermutlich für längere Zeit. Die drei Münchner Fußball-Profis mussten beim 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund vorzeitig vom Platz.

«Ehrlicherweise fühlt sich das schon ein bisschen heftig an, was um uns herum passiert», sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem verpassten Erfolg durch einen späten Dortmunder Ausgleich durch Fabio Silva.

Im deutschen Clásico fehlte dem deutschen Fußball-Rekordmeister erneut Trainer Vincent Kompany, der sich nach seiner Hirnhautreizung zu Hause bei der Familie erholt. Joshua Kimmich kehrte im Liga-Gipfel nach dem Tod seines Vaters dagegen zurück auf den Rasen.

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Weiter geht es bei Atlético Madrid

«Wir müssen gerade sehr resilient sein, die Mannschaft ist das bisher. In einer unglaublichen Art und Weise», sagte Eberl. «Und das müssen wir aber jetzt die nächsten Wochen weiter sein.» Schon am Dienstag steht das schwere Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid an.

Foto: Tom Weller/dpa Bayern-Sportvorstand Max Eberl spricht über eine harte Phase.

Diagnosen standen bei Olise, Gnabry und Saibari am Samstagabend noch aus. Trainer Aaron Danks, der Kompany erneut vertrat, sprach bei Saibari von einer Sprunggelenksverletzung und bei Gnabry von einer Muskelverletzung. Auch Olise musste kurz vor Spielende vorzeitig ausgewechselt werden.

«Beide Verletzungen sind doch etwas größer, ohne dass ich jetzt irgendeine Prognose oder Diagnose abgeben kann», sagte Eberl zu Saibari und Gnabry. Bei Olise sei es wohl nicht so schlimm, sagte Eberl vorsichtig optimistisch. Wegen der Verletzungen sei es «sehr, sehr teuer, was wir heute erlebt haben». Die zweimalige Führung durch Konrad Laimer und Dayot Upamecano reichte nicht.

Wintertransfers? Das sagt der Vorstandschef

Mit den Ausfällen sei man «leidgeprüft», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der schon nach Neuzugängen im Winter befragt wurde. «Man sollte nicht zu verfrüht über solche Themen sprechen», reagierte er bei Sky.

Foto: Tom Weller/dpa Wie lange fällt Serge Gnabry (m) aus?

Gegen die in der Tabelle weiter punktgleichen Dortmunder fehlten schon die Offensivspieler Jamal Musiala und Luis Díaz wegen Verletzungen. Auch Torhüter Manuel Neuer musste wegen Fußproblemen erneut zuschauen.

«Es ist natürlich bedauerlich, dass wir uns einige Verletzungen zugezogen haben», sagte Ballon d'Or-Gewinner Harry Kane nach einem «seltsamen» Abend. «Wir müssen abwarten, wie schwer die Verletzungen sind. Aber bei einigen sah es offensichtlich nicht gut aus.»

Eberl: Madrid wäre auch mit vollem Kader große Aufgabe

Die neuen Ausfälle werden auch die Vorbereitung auf das Spiel gegen Atlético Madrid weiter erschweren. «Das wäre schon mit dem kompletten Kader eine große Aufgabe», kommentierte Eberl. «Aber Bayern München hat in den letzten Wochen gezeigt: Wenn man zusammenrückt, kann man einiges bewegen. Und das werden wir am Dienstag auch versuchen.»