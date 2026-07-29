WM-Rechte zum Verkauf?

Neuendorf nennt FIFA-Investoren-Plan «überaus problematisch»

Das Vorhaben des Fußball-Weltverbands stößt europaweit auf große Ablehnung. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf kritisiert die Pläne scharf.

Kritische Töne: DFB-Präsident Bernd Neuendorf (l) hält Infantinos Investoren-Plan für keine gute Idee. (Archivbild) Foto: Martin Meissner/AP/dpa
Kritische Töne: DFB-Präsident Bernd Neuendorf (l) hält Infantinos Investoren-Plan für keine gute Idee. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf lehnt einen möglichen Investorendeal des Fußball-Weltverbands FIFA ab. Der Fußball müsse eigenständig bleiben, forderte Neuendorf im ZDF: «Wir dürfen ihn nicht zum Spielball von Investoren machen. Die Akzeptanz der Fans dürfen wir nicht verlieren, aber wir sind auf dem besten Wege, diese Akzeptanz zunichtezumachen. Das halte ich für überaus problematisch und nicht zustimmungsfähig.»

Nicht einmal zwei Wochen nach dem WM-Finale in den USA hatte die FIFA mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Der europäische Dachverband UEFA hat bereits deutlich seine Ablehnung signalisiert.

Die FIFA setzte übereinstimmenden Berichten zufolge eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung. Dies berichten mehrere britische Medien, die wörtlich aus dem fünfseitigen Brief von FIFA-Präsident Gianni Infantino zitieren. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
FIFA-Chef Infantino plant Investoren-Deal für WM-Rechte
Fußball

FIFA-Chef Infantino plant Investoren-Deal für WM-Rechte

Milliarden-Deal für die FIFA? Gianni Infantino will Investoren für die Rechte auch an WM-Turnieren ins Spiel bringen. Das ruft sofort Kritiker auf den Plan. Was hinter dem Deal steckt.

28.07.2026

Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt

07.11.2025

DFB-Chef Neuendorf strikt gegen WM mit 64 Mannschaften
Fußball

DFB-Chef Neuendorf strikt gegen WM mit 64 Mannschaften

Als Mitglied des FIFA-Councils muss sich Bernd Neuendorf mit den Ideen von Funktionärskollegen aus aller Welt befassen. Zum Vorschlag für noch mehr WM-Teams hat der DFB-Chef eine klare Meinung.

09.05.2025

Kongress in Lissabon

Neuendorf und Watzke in Top-Gremien des Fußballs gewählt

Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke vertreten den deutschen Fußball in den internationalen Spitzengremien. Auch die Wahl von UEFA-Chef Aleksander Ceferin ist unangefochten.

05.04.2023

UEFA-Kongress in Lissabon

Neuendorfs FIFA-Ziele: Transparenz und respektvoller Umgang

DFB-Präsident Bernd Neuendorf blickt mit Respekt auf den Posten bei der FIFA. Die Schwierigkeiten mit dem Weltverband wirken nach. Der Verband habe «nach wie vor Gewicht», sagt der 61-Jährige.

05.04.2023