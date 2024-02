Neuer beschwört Bayern-Teamgeist nach 0:1 in Rom

«Wir müssen uns in die Augen schauen und uns auf dem Platz gegenseitig helfen», mahnte Neuer: «Es bringt nichts, jetzt auseinanderzufallen. Wir sind unsere schärfsten Kritiker», sagte er zur Aufarbeitung in den kommenden Tagen bis zum Ligaspiel beim VfL Bochum.

Der Kapitän ist bereit für die Champions League. In Rom fordert Trainer Tuchel eine Reaktion auf das Bayern-Versagen in Leverkusen. Ein Königsklassen-Gewinner von 2001 glaubt dran.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte in seiner Bankettrede: «Die Römer haben uns in der zweiten Halbzeit den Schneid abgekauft. Da gibt es auch nichts schönzureden, das haben wir uns anders vorgestellt.» Er richtete im Teamhotel in Rom den Blick nach vorne auf das Rückspiel am 5. März und erinnerte dabei an die Haltung der früheren Bayern-Bosse.