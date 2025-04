Neuer fehlt Bayern gegen BVB - und wohl auch in Mailand

München (dpa) - Bayern-Kapitän Manuel Neuer wird den Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund verpassen. Auch ein Comeback im Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch scheint nach zwei Muskelfaserrissen in der rechten Wade höchst unwahrscheinlich.