Fußball-Nationalmannschaft

Neuer fehlt Deutschland im WM-Test gegen Finnland

Manuel Neuer ist im Kreis der Nationalmannschaft zurück - auf seinen 125. Einsatz muss der Torhüter aber noch warten. Trainer Julian Nagelsmann nennt den Grund für den Verzicht im Finnland-Test.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will bei Neuer kein Risiko eingehen. Foto: Federico Gambarini/dpa
Bundestrainer Julian Nagelsmann will bei Neuer kein Risiko eingehen.

Herzogenaurach (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das vorletzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft ohne Manuel Neuer bestreiten. Der für die WM ins Nationalteam zurückgeholte Torhüter des FC Bayern München soll seine Wadenverletzung weiter auskurieren. «Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag nicht spielen wird», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie in Mainz gegen Finnland. 

Man wolle noch etwas «Ruhe dran lassen». Neuer sei mit der Entscheidung des Trainerteams «d'accord» gewesen. Ein unnötiges Spiel mache in seinen Augen keinen Sinn, sagte der Bundestrainer.

Nagelsmann: Mit Neuer besser als ohne

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Nagelsmann betonte zu Beginn des Trainingslagers in Herzogenaurach die Wichtigkeit des 40 Jahre alten Neuer. «Mit Manu sind wir besser als ohne Manu, deswegen sind wir sehr froh, dass er dabei ist», sagte der 38-Jährige. Den Rückkehrer habe er «gut wahrgenommen», berichtete Nagelsmann. Er kenne ja alle noch aus vergangenen Tagen. «Er ist kein Neuling.» 

Gegen Finnland wird Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim im Tor stehen. «Da wird Olli spielen. Er wird es gut machen, er wird ein gutes Spiel machen», sagte Nagelsmann. Baumann war lange als Nummer 1 für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vorgesehen.

Manuel Neuer pausiert gegen Finnland. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Manuel Neuer pausiert gegen Finnland. (Archivbild)

Wann folgt Neuers 125. Länderspiel? 

Neuer war nach der Heim-EM vor zwei Jahren aus dem Nationalteam zurückgetreten. Bislang absolvierte er 124 Länderspiele für die deutsche Mannschaft.

Nach den Trainingstagen in Herzogenaurach und dem Test gegen Finnland absolviert die DFB-Elf noch ein Testspiel. Am Dienstag fliegt das Team nach Chicago, wo am 6. Juni die USA der Kontrahent bei der WM-Generalprobe sind. Zwei Tage später erfolgt der Umzug ins WM-Teamquartier nach Winston-Salem in North Carolina. Für eine erfolgreiche WM sei der «Teamgeist fundamental», sagte Sportdirektor Rudi Völler.

Bei der WM sind Curaçao am 14. Juni in Houston, die Elfenbeinküste am 20. Juni im kanadischen Toronto und Ecuador am 25. Juni im Endspiel-Stadion von East Rutherford die Gruppengegner.

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