Formel 1

Neuer Ferrari-Vertrag für Leclerc vor Monaco-Heimrennen

Er wird das Jahrzehnt wohl mindestens vollmachen für die Scuderia. Charles Leclerc bekommt vorzeitig einen neuen Vertrag bei Ferrari. Schafft er aber auch den WM-Titel noch?

Er bekommt einen neuen Vertrag bei Ferrari. (Archivbild) Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa
Er bekommt einen neuen Vertrag bei Ferrari. (Archivbild)

Monte Carlo (dpa) - Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 28-Jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall allerdings nicht mit. Von den kommenden Saisons war die Rede. «Er ist hier, um zu bleiben», schrieb das Team. 

Leclerc war 2018 in die Motorsport-Königsklasse eingestiegen, seit 2019 - damals noch an der Seite von Sebastian Vettel - fährt er für Ferrari. Aktuell belegt er den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton. 

Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein. Der 41 Jahre alte siebenmalige Weltmeister soll zudem eine Option für eine weitere Saison haben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bald sind es 20 Jahre 

«Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen», sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag: «Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden.» Das große Ziel aber bleibt: «Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen.»

Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leclerc düpiert am letzten Testtag im Ferrari die Konkurrenz
Formel 1

Leclerc düpiert am letzten Testtag im Ferrari die Konkurrenz

Der Ferrari legt zum Abschluss eine klare Bestzeit hin. Zudem spult Charles Leclerc zwei Renndistanzen ab. Ist die Scuderia nun der Topfavorit für den WM-Start in gut zwei Wochen?

20.02.2026

Formel 1

Leclerc gibt bei Ferrari-Heimspiel in Imola Tempo vor

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist am ersten Formel-1-Tag in Imola nicht zu schlagen. Weltmeister Max Verstappen hat viele Probleme - und stänkert über Funk.

17.05.2024

Formel 1

Leclerc schwärmt: Neuer Ferrari «sieht großartig aus»

Der SF-24 von Ferrari ist enthüllt. Mit dem neuen Formel-1-Modell will die Scuderia mehr als nur einen Sieg wie im vergangenen Jahr. Die Fahrer haben schon ein gutes Gefühl.

13.02.2024

Ferrari bestätigt: Formel-1-Pilot Hamilton wechselt 2025 zur Scuderia

01.02.2024

Formel 1

Bericht: Ferrari will Hamilton Mega-Vertrag anbieten

Bahnt sich in der Formel 1 eine Wechsel-Sensation an? Ferrari scheint großes Interesse an Lewis Hamilton zu haben. Doch der Ex-Weltmeister bekennt sich zu seinem jetzigen Arbeitgeber.

22.05.2023