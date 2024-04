Neuer kämpft um Comeback - Zukunftsfragen im Bayern-Tor

München (dpa) - Die Rückkehr von Manuel Neuer für das Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen den FC Arsenal ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Während die Münchner Kollegen am Wochenende in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim antreten, arbeitet der 38-jährige Neuer für sein Comeback.

Wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag den Flieger nach London besteigt, will Neuer nach seinem Muskelfaserriss mit an Bord sein. In Heidenheim wird Neuer wieder von Sven Ulreich vertreten. Das tat der Backup auch zu Saisonbeginn, als die Nummer 1 um die Rückkehr nach einem Beinbruch kämpfte.